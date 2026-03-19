Крими

Спипаха шофьор да краде гориво от поверения му камион

Служители на РУ – Стражица установиха местен жител, източвал гориво от поверения му товарен автомобил.

На 18 март следобед в хода на специализирана полицейска операция за противодействие и недопускане на нарушения, свързани с изборното законодателство в Стражица, в момент  на източване на гориво от товарен автомобил е установен 26-годишен мъж.

В намиращ се в близост фургон, приспособен, като гараж са открити още туби с гориво, с обща вместимост от 277 литра.

Извършен е оглед на автомобила. Образувано е досъдебно производство.

Вижте още

Издирват крадци, източили 320 литра гориво от камион

БОРБА БГ 290 четения 0

Повдигнаха обвинение на виновника за катастрофата, при която загина Ферарио Спасов

БОРБА БГ 949 четения 0

Спипаха трима пияни шофьори зад волана

БОРБА БГ 155 четения 0

