Стартира благотворителен базар в помощ на 7-годишно търновче с рядко заболяване

Детето се бори с левкемия, нуждае се от трансплатанция на костен мозък

7-ГОДИШНИЯТ НИКОЛА ЯЛАМОВ ОТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ НУЖДАЕ ОТ СКЪПОСТРУВАЩО ЛЕЧЕНИЕ, ЗА ДА ИЗЖИВЕЕ НОРМАЛНО СВОЕТО ДЕТСТВО И ОТНОВО ДА СЕ РАДВА НА ЖИВОТА.

Момченцето е диагностицирано с остра лимфобластна В-клетъчна прекурсорна левкемия. Вместо да играе по площадките с връстниците си, то прекарва дните си в болнични стаи, изследвания и терапии. Единственият шанс за него е животоспасяваща трансплантация на костен мозък в чужбина. След специализирани лабораторни анализи се оказва, че няма напълно съвместим донор нито в България, нито в световните регистри. Изследвания потвърждават, че таткото на Никола е съвместим на 50%.

Семейството на детето няма възможност да поеме всички суми за операция, престой в клиниката, медикаменти и куп други извънболнични разходи. Близки на фамилията и хора, които са съпричастни с тежкото изпитание, стартират дарителска кампания.

Във Фейсбук беше разкрита групата „Благотворителен базар – Подай ръка – СПАСИ живота на Никола“, където всеки може да продаде свои вещи, а средствата да отидат по сметката на детето. Там са публикувани оферти за детски стоки, украшения, декорации и др.

Междувременно на фермерския пазар в кв. „Бузлуджа“ също ще има щандове, на които ще се продават артикули в подкрепа на каузата. Сумите ще се пускат директно в дарителска кутия.

Всеки, който има желание, може да подкрепи семейството на Никола и на следната дарителска сметка:

Банка ДСК

IBAN: BG68STSA93000018082867

BIC: STSABGSF

Титуляр: Nikolay Nikolov Yalamov

Revolut: https://revolut.me/nikolajb70