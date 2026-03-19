Свищов ще бъде домакин на Републиканско първенство по силов трибой с екипировка

От 3 до 5 април 2026 г. град Свищов ще бъде домакин на 1-ви кръг от Републиканското първенство по силов трибой с екипировка. Състезанието ще се проведе в Спортна зала „Свищов“ и се очаква да събере едни от най-силните състезатели от цялата страна.

В надпреварата ще вземат участие между 150 и 200 състезатели от различни спортни клубове в България. Те ще премерят сили в трите основни дисциплини на силовия трибой – клек, лежанка и мъртва тяга, които определят комплексната сила и издръжливост на атлетите.

Първенството е част от националния спортен календар. Очаква се състезанието да предизвика сериозен интерес както сред любителите на силовите спортове, така и сред жителите и гостите на града.

Организаторите канят всички почитатели на спорта да посетят шампионата и да подкрепят състезателите по време на тридневната надпревара, която ще предложи силни емоции, впечатляващи резултати и истински спортен дух.