Създателите на популярното предаване „Без багаж“ идват на среща с великотърновската публика

Великотърновската публика ще има рядката възможност да се срещне със създателите на популярното туристическо предаване „Без багаж“.

Събитието е в навечерието на празника на града, на 21 март от 15 ч. в залата на Общинския съвет в сградата на Общината.

Биляна Траянова ще представи и книгата си „Срещи с народите на Африка“, в която увлекателно са представени 27 истории за малко познати африкански народи, събрани по време на пътуванията на екипа. Изданието е създадено заедно с филми и е първото от колекционерската поредица „Без багаж“. Всяка книга е с уникален колекционерски номер.

По време на срещата авторката и продуцент Биляна Траянова и продуцентът и оператор Валери Белчински ще разкажат за своите пътешествия и за срещите си с интересни и понякога опасни африкански племена от Етиопия, Танзания и Уганда.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. btv