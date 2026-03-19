Ученици от ПГЛПИ „Атанас Буров“ с идеи за алтернативни доходи в „Световна седмица на парите“

За поредна година ученици от ПГЛПИ „Атанас Буров“ се включиха в глобалната инициатива „Световна седмица на парите“ (Global Money Week), организирана от Джуниър Ачийвмънт България.

Иновационният лагер се проведе в училището на 17 март, като участие взеха ученици от 9 до 11 клас. Дванадесетокласници от гимназията влязоха в ролята на ментори на своите съученици.

Тазгодишният казус, върху който размишляваха участниците, е на тема „Алтернативни доходи за мен и моето семейство“.

Инициативата се осъществява под мотото „Smart Money Talks“, който поставя акцент върху значението на открития разговор за личните финанси, информирания избор и създаването на устойчиви финансови навици още в училищна възраст.

Финансовият иновационен лагер започна в 09:00 часа със сформирането на шест екипа, към които се присъединиха седмокласници от ОУ „Иван Вазов“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“. Форматът е динамичен и изисква бързо мислене, креативност и ефективна работа в екип – ситуация, която наподобява реалната работна среда. Кулминацията на събитието е финалната презентация, с която всеки отбор представя своята концепция пред жури от експерти, като защитава логиката, устойчивостта и иновативността на предложението си.

Резултатите от състезателната част показаха високо ниво на креативност и предприемаческо мислене.

Първото място бе присъдено на отбора „Еко път“, който впечатли журито с идея за семейна фирма, свързана с електрически автомобили и организиране на състезания с тях. Концепцията включва ясно разпределение на ролите – от техническа поддръжка и артистична аерография до кетъринг и онлайн реклама, което демонстрира добре изградена бизнес структура. На второ място се класира „Fluent Empire“ – проект за онлайн обучение по чужди езици, който отговаря на съвременните нужди от гъвкаво и достъпно образование. Третото място зае „GREEN FIELD AGRO FARM GROUP“ – семейна земеделска инициатива, насочена към устойчиво развитие в аграрния сектор.

Освен основните отличия бяха връчени и три поощрителни награди: „Най-добра презентация“, „Най-добро представяне“ и „Най-добра екипна работа“, които подчертаха значението на комуникационните умения и ефективното сътрудничество.

В контекста на Световна седмица на парите това събитие показва, че финансовата грамотност не е просто теория, а ключово умение за успешното бъдеще на всяко младо поколение.