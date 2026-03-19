“Ударникъ Б” падна в Русе, почва срещу “Гочита” в плейофите на ББЛ

“Ударникъ Б” приключи редовния сезон в дивизия Център- група Б на Българската баскетболна лига със загуба. Великотърновци паднаха като гости на прекия си съперник за първото място Дунав от Русе с 90:75, в отделните части 29:26, 18:14, 22:17 и 21:18. Ивайло Александров бе най- резултатен за етърци с 23 точки, Симеон Стоянов добави 16, а капитанът Найден Найденов- 15. За русенци с 34 точки се отличи капитанът на тима Симеон Чешмеджиев, 20 добави Даниел Иванов.

Така “Ударникъ Б” завърши на второ място редовния сезон с равен брой точки с русенци. Тази събота в залата на стадион Ивайло стартират плейофите между първите осем отбора в крайното класиране.

Програмата от 12:00 часа откриват “Чардафон” /Габрово/ и “Дрийм Тийм” /Троян/. От 14 часа е двубоят БДУ “Проф. Д-р Асен Златаров” /Бургас/- “Локомотив” /Горна Оряховица/, от 16 ч. на паркета излизат “Дунав от Русе” и “Перестройка” /В. Търново/, а от 18 ч. се срещат “Ударникъ Б” и “Гочита”.