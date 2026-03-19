Започна смесена интензивна програма за църквата в постмодернистичното общество с участието на Папския университет

Смесена интензивна програма на тема „Църквата в постмодернистичното общество. Точки на православно взаимодействие в балканската наука“ започна във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.

Инициативата се координира от Университета „1 декември 1918“ в румънския град Алба Юлия и Папския университет „Йоан Павел II“ в Краков. В програмата участват близо 28 студенти, преподаватели и служители.

Събитието бе открито в зала „Европа“ на ректората с приветствия от доц. д-р Анна Иванова, заместник-ректор по международната дейност, проф. д-р Магдалена Легкоступ, декан на Православния богословски факултет, и доц. д-р Мариян Стоядинов, преподавател във факултета.

„Програмата включва интересни теми и лекции, които ще ви доближат до различни духовни традиции. Ще имате възможност да се потопите в православния начин на живот в контекста на съвременното общество. Горди сме, че нашият Православен богословски факултет е водещ в България и заема първо място в националната рейтингова система“, каза доц. Иванова.

Проф. Легкоступ подчерта, че срещите между студенти и преподаватели създават среда за общуване, взаимно опознаване и изграждане на трайни професионални и приятелски връзки.

„Убедена съм, че срещата между традицията и съвременното богословие ще донесе нови перспективи и ще обогати всички участници“, допълни тя. Гостите ще останат във Великотърновския университет до 23 март и ще имат възможност да се включат в празничната програма на Велико Търново.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: ВТУ