България преминава към лятно часово време на 29 март

Преминаваме към лятно часово време на 29 март в 3:00 местно време, съобщиха за БТА от Българския институт по метрология.

Часовниците се преместват с един час напред в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

На 26 октомври миналата година страната ни премина към зимно часово време.

През 2018 г. беше представено предложение за прекратяване на смяната на часовото време два пъти годишно в Европейския съюз, се посочва на сайта на Европейския съвет. До вземането на окончателно решение действащата система остава в сила.