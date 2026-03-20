30 години с наградата „Велико Търново“ отличават изключителни личности и организации

Наградата „Велико Търново” е най-високото отличие след званието „Почетен гражданин” и вече 30 години тя се присъжда на достойни личности за изключителните им постижения в науката, изкуството, спорта, архитектурата, журналистиката, обществения живот и приноса им за развитието и просперитета на старата столица.

За тези три десетилетия само в две години наградата не е връчвана – през пандемичната 2020 г. и през миналата, 2025 г., когато нямаше нито една номинация.

Първите носители са през 1996 г. и това са Лилия Наумова, Петър Борсуков и Яна Първанова.

Осем са и почетни граждани – актрисата Лина Ковачева (1998), скулпторът Панайот Димитров – Понката (1999), маестро Михаил Дюлгеров (2004), археологът проф. Казимир Попконстантинов (2005), арх. Иван Чолаков (2007), историкът доц. Пламен Павлов (2011), бригаден генерал Цветан Харизанов (2012) и Анчо Калоянов (1999).

Парадокс е, че тъкмо когато Общинският съвет реши през август 2023 г. наградата да се връчва не само на 22 март, а и в Деня на независимостта и в Деня на будителите, за да бъдат почетени повече заслужили личности, за празника на града нямаше нито една номинация. И навярно така щеше да си остане, ако не бе олимпийското злато на Магомед Рамазанов. Първият олимпийски шампион от Велико Търново за изключителния си успех бе обявен за почетен гражданин, а неговият треньор в СК „Илия Павлов“ Мирослав Колев пък стана носител на наградата „Велико Търново“.

През годините високата награда са получавали и организации.

Пръв в списъка е Корпусът на мира (2002) с директор Лесли Дънкан, но носители са и клуб „Ротаракт“ (2009), регионален клуб „Традиция”, както и Национално движение „Българско наследство“, все през 2010 г., РИМ – Велико Търново (2011), читалище „Надежда – 1869“ (2014), РБ „П. Р. Славейков” (2015) и ДЮФА „Българче” (2018).

Единствената семейна двойка с „Велико Търново” са художниците Иваничка Панева – 1998 г., и Христо Панев през 2006 г. Големият творец проф. Никола Хаджитанев получава наградата в следващата, 2007 г.

Сред носителите изпъкват имената на Недялко Ковачев и проф. Йордан Андреев, наградени през 1999 г. Брилянтният поет Радко Радков получава отличието през 2001 г., а през 2002 г. кореспондентът на БТА Пламен Цветков заедно с отец Славчо. И други журналисти са сред отличените с „Велико Търново”, това са Ангел Ганцаров през 2015 г., Румяна Начева – 2023 г., а тази година носител е кореспондентът на Нова ТВ Мартин Георгиев.

Архитектите, оставили ярка диря във възстановяването и опазването на старините във Велико Търново, също са почетени с тази престижна награда. Това са Пламен Цанев (2000), Теофил Теофилов (2005) и Румяна Брайнова (2019).

Носители през годините са и знакови университетски преподаватели, общественици, лекари, творци, спортисти, треньори, както и съвременни благодетели като Едмънд Бек, почетен с наградата „Велико Търново“ през 2018 г.

Общо 70 са достойните личности, които са получили признанието на великотърновци.

Ана РАЙКОВСКА