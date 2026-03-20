петък, март 20, 2026
60 нови дървета засаждат на основна улица след ремонта й и подмяната на 50-годишни тръби

Кметът на Велико Търново Даниел Панов провери работата по основния ремонт на улица “Мармарлийска”.

При реконструкцията на отсечката се сменят над 1,1 км водопроводи. С това се слага край на постоянните аварии, породени от старите 50-годишни тръби. Полага се и нова канализация.

Участъкът със сменена ВиК мрежа – от улица „Магистрална“ до улица „Козлодуй“, вече се асфалтира цялостно с втория от трите слоя нов асфалт. Преди това реконструкция се прави и на пътната основа, тъй като улицата е една от най-натоварените и гръбнак на транспортно-комуникативната система.

Обновяват се тротоарите, оформят се джобове за автобусните спирки и таксиметровата стоянка. Над 50 ще са новите лампи.

Увеличава се озеленяването. Над 60 са новите дървета, които ще бъдат засадени, повече от 80 са старите дървета, които се запазват.

