Безплатни пешеходни обиколки из духовните светини на столичния Търновград организира Историческият музей

На празника на Велико Търново – 22 март, Регионалният исторически музей кани жителите и гостите на града на едно вдъхновяващо пътешествие из духовното наследство на старопрестолния град.

Като на всеки голям празник, ще има безплатни пешеходни обиколки с екскурзоводска беседа на тема „Духовните светини на столичния Търновград“. Началото на туровете са в 10 и 12 часа, сборният пункт е църквата музей „Св. Димитър”, където е обявено въстанието на Асен и Петър и започва новият възход на българската държава.

Маршрутът е следният: църква „Св. Димитър“ – Владишки мост – църква „Св. 40 мъченици“ – църква „Св. св. Петър и Павел“ – църква „Св. Иван Рилски“ и завършва с Шишманова баня. За всеки обект и историческия контекст, което е същината на беседата, ще разказват екскурзоводките Виолета Йорданова и Милена Великова.

Сред тези знакови паметници най-малко са известни Шишмановата баня и църквата „Св. Иван Рилски”, която се намира срещу митрополитския храм „Св. св. Петър и Павел” в Асенова махала.

„Не бива тази църква „Св. Иван Рилски” да се бърка с едноименната църква на Трапезица, или т. нар. № 8, специално построена да съхрани мощите на светеца и небесен покровител на българския народ. Не е необичайно в едно и също селище, когато има толкова много църкви, а в столично Търново те са били над 50, някои от храмовете да имат еднакви имена. Разкопките показаха, че най-ранната дата, която може да се посочи за нея, е XIII век. Съществуването й продължило до XVII век, тя е част от манастирския комплекс „Св. св. Петър и Павел”. Както установиха археологическите проучвания на професорите Николай Овчаров и Хитко Вачев, те са в един общ двор.

И когато столичният Търновград е завладян от османлиите и цитаделите, които днес наричаме Царевец и Трапезица, престават да съществуват, то тогава от всички църкви мощите на повече от 70 светии се смъкват и събират в „Св. св. Петър и Павел”.

И така тя просъществува, без да е поругана, до 1913 г., когато унищожителното земетресение, съборило Търново, събаря и тази църква. Мощите обаче са били разпръснати или продадени още през Късното средновековие – XV – XVI век. До нас не са останали, за съжаление, никои от тези мощи, голяма част са загубени както за религията, така и за историята. Но някои от тях, като на Петка Търновска, и до ден-днешен се съхраняват в румънския град Яш. Със сигурност в „Св. св. Петър и Павел” са погребани някои от митрополитите от XVI – XVII век, но при реставрацията надгробните им плочи са били извадени от подовата настилка и са поставени отстрани на църквата. Така че вероятно техните гробове все още се намират под нивото на пода вътре в самата църква.

А храмът „Св. Иван Рилски” в извънстоличния период лека-полека запада, в един момент е изоставен и като всяка сграда в подобно положение по естествен начин се саморазрушава”, разказа увлекателно за „Борба” директорът на РИМ – Велико Търново д-р Иван Църов. Още много интересни подробности посетителите ще могат да чуят на безплатните пешеходни турове.

През целия празничен 22 март с безплатен вход ще бъде църквата музей „Св. 40 мъченици“. Беседите в обекта извън тура се заплащат, уточняват от Историческия музей в старата столица.

Важно е да се знае, че след 15 часа на този ден няма да се допускат посетители в Архитектурно-музеен резерват „Царевец”.

Ана РАЙКОВСКА