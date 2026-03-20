Чък Норис почина на 86 години

Чък Норис, гросмайсторът на бойните изкуства и суперзвездата от екшън филмите, чиито роли в „Уокър, тексаският рейнджър“ и редица други продукции го превърнаха в емблематичен образ на коравия герой, почина на 86-годишна възраст, съобщава АП.

Норис е починал в четвъртък, като семейството му определи кончината като „внезапна“. „Въпреки че бихме искали да запазим обстоятелствата в тайна, моля, знайте, че той беше заобиколен от семейството си и почина в мир“, се казва в изявление на близките му, публикувано в социалните мрежи.

Преди да стане звезда в киното и телевизията, Норис постига изключителни успехи в състезателните бойни изкуства. Той е шесткратен непобеден световен шампион по професионално карате в средна категория. Създава и собствен корейско-американски твърд стил карате, известен като чун кук до. Основател е на Обединената федерация по бойни изкуства, която е присъдила над 3300 черни колана по неговата система по света. Списание Black Belt го вписва в своята Зала на славата с черен колан 10-и дан – най-високото отличие.

Роден с името Карлос Рей Норис на 10 март 1940 г. в Райън, щата Оклахома, той израства в бедност. На 12-годишна възраст се премества със семейството си в Торънс, Калифорния, а след завършване на гимназията през 1958 г. постъпва във Военновъздушните сили на САЩ. По време на службата си в Корея започва да тренира бойни изкуства, включително джудо и танг су до.

„Ходих на гимнастика и футбол в гимназията в Норт Торънс“, разказва той пред Асошиейтед прес през 1982 г. „Играех малко футбол, но също така прекарвах много време на резервната скамейка. Никога не съм бил наистина атлетичен, докато не постъпих на служба в Корея.“

След като е уволнен с почести през 1962 г., Норис работи като деловодител в авиокорпорацията Northrop Aircraft и кандидатства за полицай, но е поставен в списъка на чакащите. Междувременно открива студио по бойни изкуства, което постепенно се разраства във верига. Сред неговите ученици са известни личности като Боб Баркър, Присила Пресли, Дони и Мари Озмънд и Стив Маккуин, на когото по-късно приписва заслугата, че го е насърчил да се насочи към актьорството.

Норис дебютира в киното с малка роля на неназован бодигард във филма от 1968 г. „Разрушителният екипаж“, в който участва и Дийн Мартин. В средите на бойните изкуства се среща с Брус Лий, с когото изгражда приятелство и често тренират заедно. Това води до емблематичния им сблъсък във филма от 1972 г. „Пътят на дракона“, където героят на Норис е победен от този на Лий в Римския Колизей.

Следват участия в над 20 филма, сред които кинохитовете „Изчезнал по време на акция“, „Делта Форс“ и „Партньори“.

„Исках да създам определен образ на героя на екрана. Бях гледал много филми с антигерои, в които главният персонаж не беше нито добър, нито лош. Нямаше на кого да симпатизираш“, казва Норис през 1982 г.

През 1993 г. той поема най-известната си роля – на бореца с престъпността Кордел Уокър в телевизионния сериал „Уокър, тексаският рейнджър“. Поредицата се излъчва в продължение на девет сезона. През 2010 г. тогавашният губернатор Рик Пери му присъжда титлата „Почетен тексаски рейнджър“, а по-късно Сенатът на Тексас го обявява и за почетен тексасец.

„Това не е насилие заради самото насилие, без морална рамка“, казва Норис пред Асошиейтед прес през 1996 г. за сериала. „Опитваш се да покажеш правилния смисъл – борба с несправедливостта чрез справедливост, добро срещу зло… Забавно е за цялото семейство“, добавя той.

Норис има и изненадваща комедийна поява като съдия във финалния мач на филма от 2004 г. „Големи топки“. През последните години се появява по-рядко на екран, например в „Непобедимите 2“ (2012) и научнофантастичния екшън „Агент-разузнавач“ (2024). Очаква се да видим участието му и в предстоящия филм „Зомби самолет“ с Ванила Айс.

По времето на „Големи топки“ неговият образ на корав мъж прераства в интернет феномен чрез т.нар. „факти за Чък Норис“ – хиперболични и хумористични твърдения като „Чък Норис може да убие два камъка с една птица“ и „Искаха да поставят бюст на Чък Норис на планината Ръшмор, но гранитът не беше достатъчно здрав за брадата му“.

Впоследствие Норис приема с чувство за хумор тази популярност и съставя „Официалната книга с факти за Чък Норис“, която съчетава популярни шеги с лични истории и житейски принципи. Той планира и други книги – за обучение по бойни изкуства, мемоари, политически анализи и историческа белетристика, които не успява да завърши.

„За някои, които знаят малко за моята кариера в бойните изкуства или киното, но са израснали с „Уокър, тексаският рейнджър“, вероятно съм се превърнал в донякъде митична супергеройска фигура“, пише той в предговора на книгата с факти и допълва: „Поласкан съм и съм смирен.“

Книгата подпомага и благотворителна организация, която той създава заедно с президента Джордж Х. У. Буш и която насърчава обучението по бойни изкуства сред деца.

Норис открито изразява християнските си убеждения, подкрепя правото на притежание на оръжие и активно участва в политическия живот, подкрепяйки различни кандидати през годините. Той дори скача с парашут заедно с Буш по случай 80-ия рожден ден на президента. Подкрепя Доналд Тръмп на изборите през 2016 г., а по-късно публикува текстове, в които го хвали, без да изразява изрична подкрепа преди изборите през 2020 и 2024 г.

Чък Норис оставя след себе си пет деца: каскадьорите Майк и Ерик от първия му брак с Даян Холечек, близначките Дакота и Даниле със съпругата му Джина Норис, както и дъщеря му Дина, за която разказва в автобиографията си.

Малко повече от седмица преди смъртта си Норис отбелязва рождения си ден с видео в Инстаграм, в което тренира. „Не остарявам. Израствам“, пише легендата в текста към видеоклипа.

БТА