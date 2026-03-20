„Ден на гимназиите“ организираха от Градски ученически парламент

За четвърта поредна година Градски ученически парламент, с подкрепата на Община Велико Търново, организира изложение за бъдещите кандидат- гимназисти в Бизнесцентър – Велико Търново.

Стотици седмокласници с техните родители изпълниха експозиционната зала на събитието.

На образователния форум се представиха 12 гимназии и средни училища от Велико Търново и 5 национални гимназии. Организаторите тази година дадоха възможност за изява и на редица извънкласни дейности.

Форума откри Георги Недев, заместник-кмет на Община Велико Търново. Той поздрави членовете на Градски ученически парламент за инициативността и сподели, че Общината винаги застава зад идеите, свързани с младите хора и образованието в старопрестолния град.

Своето последно събитие организира Лилия Енчева, председател на Градски ученически парламент, тъй като тази година е абитуриентка. В емоционалното си слово тя благодари на всички замесени в организирането на това и всички събития през последните пет години, докато бе лидер на младежката организация. И завърши с послание към младите хора: „Нека всеки един от нас, тук присъстващите, да запомни: истинската промяна започва с малка стъпка, но със сърце, отдаденост и смелост можем да достигнем върхове, които днес изглеждат невъзможни.“