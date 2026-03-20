Деца с увреждания си направиха зеленчукова градина

МАЛЧУГАНИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР В КОМПЛЕКСА ЗА ДЕЦА С МНОЖЕСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ „ВЪЛШЕБСТВО“ във Велико Търново създадоха зеленчукова градина в двора на социалното заведение.

Това се случи в рамките на т.н. ателие „градинарство“. Първите земеделски стъпки на мъниците бяха подкрепени от специалистите в центъра, които не спират да ги насърчават към придобиване на нови и полезни умения.

В първите топли дни на март малчуганите засяха лук, чесън и зелена салата. Предстои зеленчуковата градина да се обогати с още видове, а децата да участват активно във всеки етап от отглеждането на растенията.

„Чрез тези дейности те не само се учат как растат зеленчуците, но и развиват отговорност, търпение и любов към природата“, споделят от социалното звено.

Екипът е категоричен, че децата се включват с голямо желание и интерес.

„Нашата цел е не само да отгледаме полезна храна, но и да създадем ценни спомени и умения за бъдещето“, допълват още от Центъра.

Галина ГЕОРГИЕВА