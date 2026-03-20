Голям завод в Горна Оряховица инвестира в централа за биогориво

„ЗАХАРНИ ЗАВОДИ ЕТАНОЛ“ АД ПЛАНИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАРОВА ЦЕНТРАЛА ЗА БИОГОРИВО. Съоръжението ще осигурява топлинна енергия за нуждите на завода за спирт.

Инвестицията е насочена към модернизация на съществуващите мощности и преминаване към по-екологично производство. Проектът е внесен за одобрение в РИОСВ Велико Търново.

Според документацията начинанието ще се реализира на територията на действащата ТЕЦ в Горна Оряховица, където част от съоръженията вече са изведени от експлоатация поради изчерпан технически ресурс. Ограниченият капацитет на останалите мощности налага въвеждането на ново и по-ефективно решение.

Предвижда се изграждането на водостъбен котел на биомаса с мощност 13 MW и капацитет 16 тона пара на час. Той ще работи с различни видове биогорива като дървесен чипс, слънчогледови пелети и др., което ще намали зависимостта от изкопаеми горива.

Към централата ще бъде построено и складово стопанство за съхранение и подаване на горивото, както и системи за автоматизация и контрол на процесите. Специално внимание е отделено на пречистването на димни газове чрез съвременни технологии, гарантиращи съответствие с екологичните изисквания.

Реализацията на проекта е продиктувана както от техническата необходимост за обновяване на остарялата инфраструктура, така и от нарастващите разходи за въглеродни емисии и изискванията на европейските политики за устойчиво развитие.

Новото съоръжение ще бъде изградено в рамките на съществуваща индустриална площадка и се очаква да повиши енергийната ефективност на предприятието, а в същото време да осигури по-надеждно и екологично производство в дългосрочен план.

Галина ГЕОРГИЕВА