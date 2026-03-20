Инж. д-р Даниел Панов – кмет на община В. Търново: „25 млн. евро инвестираме в улици и паркинги само през 2026 г.“

– Мечтая хората да са сплотени и обединени в това да се помага на любимия ни град

– Бъдещият градски център ще бъде с публично-частно партньорство, без да се продава общинска земя

– Политиците и известните хора да идват във В. Търново не само по празници и избори

– Г-н Панов, на жителите и гостите на града прави впечатление, че се обновяват улици и знакови обекти като ДКС „Васил Левски“ например, бихте ли очертали темпа на строителство, срокове и конкретните обекти до края на мандата?

– Над 25 млн. евро ще бъдат инвестирани в по-добрия облик на Велико Търново само през настоящата година. Планирали сме и сме започнали основни ремонти на 10 километра водопроводи и улици – завършваме „Мармарлийска“ до два месеца, след това започваме „Полтава“, със споразумения за финансиране са „Ниш“ и „Йоновка“ – за тях остава да получим и средства за ВиК. След тях идва ред на булевард „Никола Габровски“.

ДКС „Васил Левски“ започва след големите спортни събития през април и май месец. До лятото завършваме Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, както и обновяването на двата старчески дома.

По инвестиционната програма за общините сме подписали споразумения и за улиците „Мизия“, „Средна гора“, „Тракия“, „Момина крепост“ и „Стара планина“, където ВиК операторът ще смени също водопроводите и настилките.

Три многоетажни паркинга сме предвидили в кварталите, както и поправка на целия западен обход – „Козлуджа“, „Сан Стефано“ и „Дълга лъка“, пряка улица от „Картала“ към „Варуша“. Нова пешеходна улица „Крайбрежна“ с пространства за култура са също част от обектите през следващите две години, за които имаме европейски средства.

– Болна тема за града е паркирането и организацията на движението, какви са Вашите виждания за решаване на тези проблеми?

Това са проблеми на всеки един град, който се развива, който е предпочитан за живеене и чието население реално се увеличава.

Безспорно е, че инфраструктурата трудно поема все по-големия брой автомобили. Именно затова мислим и работим стратегически – с краткосрочни и средносрочни решения. Трите многоетажни паркинга в кварталите са част от решенията, които ще се случат този мандат. Планираме също още няколко паркинга – в кв. „Бузлуджа“, кв. „Картала“, в Старото военно училище – на мястото на някогашния стадион, където проектът е готов. Новата транспортна схема също е стъпка в тази посока – планирани са линии между кварталите и към големите бизнес обекти. Всяка нова улица в кварталите се планира с паркоместа – например в кв. „Картала“ са изградени над 350 паркоместа при направата на трите големи нови отсечки.

– Влияят ли изборните спирали на местната власт, как се справяте без бюджет?

– Разбира се, че влияят. Трябва ясно да се каже – общините не могат да си позволят лукса да спрат и да чакат политическа стабилност в държавата. Ние нямаме право на „политическо прекъсване“. Дори при извънредни ситуации или политическа криза ние всеки ден осигуряваме вода, транспорт, социални услуги, училища и детски градини, чистота, грижа, сигурност. Всичко това е ежедневието на хората. Имаме ли избор да не се справим? Нямаме. Колкото по-рано бъде приет редовен бюджет, толкова по-добре за общините. Трудно се работи с удължителен бюджет и с ограниченията, които се създават. Всички помним как през 2022 г. се наложи да пестим от осветление, когато нямаше бюджет.

Докога основният музей на В. Търново ще бъде в мазето на библиотеката? Споменавали ли сте, че имате визия за нови музеи и обогатяване на местния и национален туристически продукт?

Винаги съм смятал, че Велико Търново трябва да има съвременен археологически музей, по възможност – максимално близо до историческото ни богатство, което и този музей представя, а именно Царевец и Трапезица. Идеята бившият Окръжен съвет да бъде нов археологически интерактивен музей „Второ Българско царство“ на Велико Търново безспорно е добра и с много потенциал. Разработил съм я още преди да стана кмет. Това сме го обсъждали още преди години, радвам се, че общински съветници от всички групи също споделят тази визия. Големият проблем е, че сградата е продадена преди повече от 20 години. Дали Общината може да я купи – надявам се след изборите да има редовен и отговорен кабинет, с когото да водим разговори за възможности за финансиране.

– Ще бъде ли изпълнена мечтата на поколения великотърновци да имат истински градски център и в какъв времеви отрязък, защото по темата има много концепции и обещания, а малко действия?

– Всичко е въпрос на много пари и на обществен консенсус. Да – Старото военно училище и територията от 180 декара там са идеалното място за нов градски център. Именно заради това сменихме водопроводите с първия воден цикъл, провеждали сме многобройни дискусии с архитектите какво да има на тази територия, помните – Старото военно училище и бъдещето на тази местност бе обект на международен архитектурен конкурс.

И към днешна дата имаме 60 готови концепции за цялостното градоустройство. Подземни паркинги и улици, пешеходно ларго, много озеленяване, експозиционен център, който е с готов технически проект, нова библиотека, военен музей са само част от обектите, за които сме намерили консенсус с архитектите и обществеността.

Политическата криза през последните години и инфлацията доста усложниха и отложиха във времето старта на този мегапроект. Вярвам, че публично-частното партньорство и непродаване на общинската земя, а учредяване на право на строеж срещу компенсаторна собственост за общината е най-удачният модел. Иначе, дори бюджет на Столична община не би стигнал, ако трябва всичко да го правим сами.

– Толкова много политически фигури и общественици идват за празника на града, чувствате ли се специален от това и какъв знак е това?

– Велико Търново е град, който не е само „точка“ на картата на България. Велико Търново е историческата, културна и духовна столица! Символ на държавността и на българския дух. Съвсем естествено е на празника на града ни да има държавници, общественици и политически фигури. Защо обаче тези политици – с малки изключения сред тях, идват само когато сме в предизборна кампания, е въпросът, който аз отправям към тях.

– Разстройват ли Ви понякога негативните коментари във Фейсбук по ваш адрес, как се отнасяте към тях и смятате ли, че свободата на словото в социалните мрежи е изродена в слободия и всеки дава мнения и коментира теми, които не разбира?

– В обществото ни има един неписан закон – кметът е виновен и отговорен за всичко. За хората кметът трябва да прави всичко, независимо че над 60% от дейностите на общините всъщност са делегирани от държавата и са свързани с държавните институции – министерства, агенции и др., с техните действия и за жалост – често с бавната им работа. Социалните мрежи наистина се превърнаха в някакъв криворазбран „народен съд“. Свикнал съм да чета какво ли не по мой адрес. Разбира се – сред всички коментари има и много полезни – градивна критика, идеи, предложения. Често сам търся контакт с граждани, когато видя нещо полезно за града ни или когато бързо може да бъде решен проблем от моята компетенция.

– Чувствате ли се жертва на „трол ферми“, които вашите опоненти поддържат?

– Ако опонентите ми се чувстват значими по този начин, нека го правят. С тролска активност във Фейсбук проблеми не се решават, нито се стига до нещо градивно.

– Как изглежда Велико Търново във Вашите мечти?

– В мечтите ми Велико Търново е по-добър, привлекателен, уреден и уютен град, хората са сплотени и обединени около това всеки да помага за любимия ни град. В мечтите ми не се налага да търпим всички последствия на политическата криза и да чакаме с години държавата да си свърши работата за големите проекти, за старите къщи, за новия градски център. Вярвам, че мечтите се сбъдват, когато работиш упорито. Така ще продължавам и занапред.

Стилян НАЙДЕНОВ