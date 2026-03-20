От 90 анкетирани селектираха и прегледаха безплатно 19 пациенти за сънна апнея

Скрининг кампанията на горнооряховската болница предизвика интерес и сред жители на съседни области

ПРОФИЛАКТИЧНАТА КАМПАНИЯ НА МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЗА СЪННА АПНЕЯ ПРИВЛЕЧЕ 90 ПАЦИЕНТИ, ОТ КОИТО СЕЛЕКТИРАХА 19 ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРЕГЛЕДИ.

Консултациите се проведоха на 17 и 18 март от началника на УНГ отделението д-р Стоян Стоянов.

Според заключенията на медика от всички преминали само един няма характерните симптоми на заболяването. На останалите е препоръчано холтерово изследване за сънна апнея. Такова е нужно, за да се изяснят индивидуалните дефицити и съответно да се назначи подходяща терапия според състоянието.

„Прави впечатление, че възрастовата граница на заболяването се понижава и все по-често засяга хора около 50-годишна възраст. Холтеровото изследване е ключово за поставяне на диагнозата. Възможно е да има хъркане без сънна апнея, както и сънна апнея без хъркане, затова е важно да се направи прецизна оценка и да се назначи индивидуално лечение“, коментира д-р Стоянов.

Специалистът обясни, че голяма част от прегледаните страдат от заболявания, свързани с обездвижването – нарушен метаболитен контрол, затлъстяване и хипертония.

На част от пациентите е предложено и оперативно лечение за подобряване на дишането.

По време на кампанията е прегледан и професионален шофьор, който изминава между 7000 и 8000 км месечно и има оплаквания, свързани със сънна апнея. В неговия случай липсата на навременни мерки крие сериозен риск от заспиване зад волана и възникване на пътнотранспортни произшествия.

На консултациите присъства и Здравка Христова – представител на компания за медицинско оборудване и помощни средства, която предлага холтерови апарати за домашно изследване.

„Интересът към безплатните прегледи беше рекорден – 90 души попълниха онлайн анкети, като при 90% от тях има показания за сънна апнея. Освен от региона анкети постъпиха и от Попово, Търговище, Троян и Котел. Възрастта на пациентите варира между 40 и 60 години. Благодарение на информационните кампании и безплатните прегледи през последните години се наблюдава значителен напредък в профилактиката на заболяването“, заяви тя.

Галина ГЕОРГИЕВА