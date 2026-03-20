Почина синоптикът Минчо Празников

На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников, съобщават от Българската национална телевизия, като се позовават на публикация във „Фейсбук“ на синоптика Иво Андреев.

„Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда – почивай в мир“, пише в публикацията си Иво Андреев.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си – опълченец, който два пъти е раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специалността „Физика и метеорология“. Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. Минчо Празников работи в Националния институт по метеорология и хидрология.

