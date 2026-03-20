Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток, каза омбудсманът Велислава Делчева

В институцията на омбудсмана са постъпили 800 жалби за завишаване на сметките за ток. Над 900 души са се обърнали към мен с подписки от 14 населени места.

Това каза омбудсманът Велислава Делчева в началото на публичната среща относно високите сметки за електроенергия. Сигналите продължават да постъпват всекидневно.

Общественото напрежение не спада и темата продължава да бъде чувствителна, каза Делчева. Тя подчерта, че гражданите имат право да получат отговор.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.

На събитието присъстват министри, представители на институциите, на енергоразпределителните дружества. Събитието се провежда в институцията на омбудсмана.

По думите на омбудсмана в сигналите си хората твърдят, че не са променяли обичайната си консумация на електроенергия и използват едни и същи електроуреди.

Има жалби и за ниско напрежение, посочи Делчева. Тя подчерта още, че гражданите се оплакват от това, че липсва възможност за разсрочено плащане на високите сметки. Хората искат проверки на отчитането на електромерите и искат по-голям контрол върху начина, по който се формират фактурите, отбеляза още Делчева.

Институцията на омбудсмана следи и темата за енергийната бедност, каза омбудсманът. Само преди дни изпратих становище по проекта на наредба за определяне на статут на домакинства в положение на енергийна бедност и уязвими клиенти, добави Делчева. Тя посочи, че е изразила притеснения относно предлаганите критерии, защото може да има ограничаване на хората, които ще получават подкрепа. С въвеждането на допълнителното условие за доход около 75% от възрастните хора биха били изключени от категорията „уязвим клиент“, поясни Делчева.

БТА