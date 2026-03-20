Правят ново райониране заради ДГ „Болярчета“, включват 10 улици в обхвата й

Ново райониране е изготвено във връзка с предстоящото откриване на Детска градина „Болярчета“ на „Картала“.

Детското заведение ще започне работа през септември и се очаква да има капацитет до 150 деца. По този начин ще бъдат облекчени групите в останалите детски градини в района, а именно „Евгения Кисимова“, „Слънчев дом“ и „Ивайло“.

За тази цел към новата детска градина са зачислени 10 улици. Живущите малчугани там ще трябва да се записват в „Болярчета“. Улиците, които попадат в обхвата, са „Александър Бурмов“ с номера от 1 до 28, „Ангел Каралийчев“ с номера от 1 до 12 „г“, „Алеко Константинов“ с номера от 28 до 64, „Димитър Буйнозов“ с номера от 5 до 34, „Камен Зидаров“ с номера от 1 до 20, „Мальовица“ с номера от 1 до 31, „Моско Москов“ с номера от 23 до 27, „П. Тодоров“ с номера от 1 „а“ до 11, „Петър Ньегош“ и „Стоян Михайловски“ с номера от 3 „а“ до 5 „в“.

Новата детска градина е изцяло завършена, разполага с модерно оборудване, хубав двор, който ще се покрива с тенти през летните месеци. Мястото е озеленено, а сградата отговаря на всички изисквания за енергийна ефективност.

