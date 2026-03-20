Програма за спектакъла “Велики търновци оживяват на Самоводската чаршия”

22 март 2026 г.

Пред паметника на Емилиян Станев

1. Екзекуцията на Дайчо Войвода.

– 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 часа

2. Цанко Дюстабанов пред турския съд.

– 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:10 часа

3. Обявяването на Независимостта на България от цар Фердинанд.

– 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20 часа

4. Изпълнения на национален фолклорен ансамбъл Българе.

– 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 часа

5. Сватбата на Иванка Ботева.

– 13:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40 часа

6. Посрещане на Стефан Стамболов.

– 13:50, 14:50, 15:50, 16:50, 17:50 часа

Пред хан Хаджи Николи

ще видите легендарните: ХРИСТО ИВАНОВ ГОЛЕМИЯ – КНИГОВЕЗЕЦА, КОНСТАНТИН (КОСТА) АТАНАСОВ ПАНИЦА, ХАДЖИ НИКОЛИ, ВАСИЛ ДРУМЕВ, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ, ИЛАРИОН ДРАГОСТИНОВ, ПОП ХАРИТОН, БАЧО КИРО

В кафенето на хана

може да се запознаете с Петко Славейков, Емилиян Станев, Колю Фичето и да играете покер с Марко Тотев.

По Самоводската чаршия

Ще видите сватбата на Иванка Ботева; ще срещнете Стефан Стамболов, Филип Тотю, турски конвои, ескортиращи съзаклятниците от Велчовата завера и Васил Левски, български офицери и войници от Балканската война, кокони и всякакви персонажи от епохата на Възраждането и новата българска история.

На вниманието на децата и младежите!!!

На Самоводската чаршия ще получите грамота за спомен от днешното събитие. За да има стойност, тя трябва да бъде подписана от историческите личности, изписани на гърба й. Открийте ги на чаршията, за да получите техните подписи! Когато съберете всички подписи, попълнете името си, сканирайте и изпратете на e-mail: bgperformance.music@gmail.com

ДЕСЕТ от Вас ще получат БЕЗПЛАТНА покана за двама за спектакъл на НФА “БЪЛГАРЕ” по избор.

Грамотата се счита за валидирана, когато са получени автографи от всички бележити българи, “оживели” на Самоводската чаршия и приносителят й е на възраст до 18 години.

Успех!