Публиката във Велико Търново аплодира артистите от ДФА „Филип Кутев“

Държавният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ гостува във Велико Търново със спектакъла си „Кръговрат“, посветен на 75-годишнината на състава. Концертът в Двореца на културата и спорта „Васил Левски“ продължи близо два часа и бе част от националното турне на ансамбъла.

Музикантите, танцьорите и певците представиха фолклор от всички области на страната, а публиката чу и съчетание между японска народна песен „Корорийо“ и българската „Нани,нани“, дело на диригента на хора – Георги Генов. По-голямата част от нещата бяха премиерни, а други – от класиката в репертоара на ансамбъла. Чрез метафората за кръговрата концертът разгърна темите за връзката между поколенията, живата традиция и нейното съвременно сценично осмисляне.

Националното турне започна с гостуване в Габрово, след което премина през Шумен. След Велико Търново предстоят концерти в Петрич, Враца, Хасково и Кърджали. Кулминацията на юбилейното турне ще бъде на 3 май в Зала 1 на НДК в София, а допълнителен спектакъл е планиран на 17 септември в Бургас.

През януари беше подписан договор за партньорство между БТА и Държавния фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“. През февруари в Габрово директорът на ансамбъла Георги Андреев посочи в интервю за БТА, че в концерт-спектакъла „Кръговрат“ се поставя акцент върху идеята за приемствеността в българската традиция и изкуството. Вчера в Шумен той обясни също, че заглавието прави препратки както към жизнения цикъл на човека, така и към обредите, свързани с различните сезони през годината.

Снимка: Николай Венков

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков

