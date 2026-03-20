Разкриха гастрольор, задигнал от 83-годишен портфейл с 1500 евро

Служители на РУ – В. Търново разкриха кражба на портфейл с пари.

Сигнал за случая е получен на 16 март. Същия ден 83-годишен търновец е установил липсата на портфейл, с намиращи се в него 1500 евро. Парите били отмъкнати от джоб на якето му.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител на кражбата е 25-годишен от Видин, известен на полицията. Лицето е установено, предало е портфейла с парите.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.