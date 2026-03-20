Скръбна вест: Отиде си д-р Никола Христов
Това написа в пост в социалните мрежи кметът на община Павликени инж. Емануил Манолов
С дълбока тъга жителите на община Павликени се прощават с д-р Никола Христов – човек, посветил целия си съзнателен живот на здравето и благополучието на своите съграждани.
Д-р Христов беше лекар по призвание – с всеотдайност и човечност към пациентите в най-чистия им вид. В продължение на десетилетия той служи вярно на медицината в Павликени, превръщайки се в опора за стотици семейства, които са намирали в негово лице не само специалист, но и съпричастен човек, готов да изслуша, да помогне и да вдъхне надежда.
Д-р Никола Христов е роден на 21 юли 1937г. в с. Горско Ново село. Женен, с една дъщеря. През 1969г. завършва медицина във Варна. От декември 1970г. е лекар-ординатор в неврологичното отделение в общинската болница. През изминалите години е бил главен лекар и медицински директор на Общинската болница в Павликени. През 1980г. е награден със знака „Отличник“ на Министерството на народното здраве. Обществено-политическата му дейност се свързва с периода 1991 – 1993г., когато е избран за председател на Общински съвет Павликени. След това е бил член на читалищното настоятелство на НЧ „Братство-1884“ до 2000г.
На 7 октомври 1998г. получава грамота за дългогодишна административна и обществена работа в Община Павликени.
За дългогодишната му общественополезна дейност за град Павликени и общината, през 2015 г. д-р Никола Христов беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Павликени“.
Приемствеността на лекарската професия е изключително силна в неговото семейство. Нея през годините приемат дъщеря му д-р Ренета Кръстева и зет му д-р Петър Кръстев.
Днес Павликени губи не само уважаван лекар, но и истински будител, общественик и човек с голямо сърце. Загубата е тежка, защото такива хора оставят празнота, която трудно може да бъде запълнена.
Изказвам най-искрени съболезнования на семейството, близките, колегите и всички, които имаха щастието да познават и да работят с д-р Христов.
Поклон пред светлата му памет!
Погребението ще е на 22 март (неделя) от 11:00 часа в ритуалната сграда в гробищния парк в град Павликени.