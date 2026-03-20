Скръбна вест: Отиде си д-р Никола Христов

С дълбока тъга жителите на община Павликени се прощават с д-р Никола Христов – човек, посветил целия си съзнателен живот на здравето и благополучието на своите съграждани.

Д-р Христов беше лекар по призвание – с всеотдайност и човечност към пациентите в най-чистия им вид. В продължение на десетилетия той служи вярно на медицината в Павликени, превръщайки се в опора за стотици семейства, които са намирали в негово лице не само специалист, но и съпричастен човек, готов да изслуша, да помогне и да вдъхне надежда.

Д-р Никола Христов е роден на 21 юли 1937г. в с. Горско Ново село. Женен, с една дъщеря. През 1969г. завършва медицина във Варна. От декември 1970г. е лекар-ординатор в неврологичното отделение в общинската болница. През изминалите години е бил главен лекар и медицински директор на Общинската болница в Павликени. През 1980г. е награден със знака „Отличник“ на Министерството на народното здраве. Обществено-политическата му дейност се свързва с периода 1991 – 1993г., когато е избран за председател на Общински съвет Павликени. След това е бил член на читалищното настоятелство на НЧ „Братство-1884“ до 2000г.

На 7 октомври 1998г. получава грамота за дългогодишна административна и обществена работа в Община Павликени.