В събота е градският кръг на състезанието „Буквоплет“

Шестото издание на градското състезание ще се състои на 21 март в централната сграда на Регионалната библиотека „Петко Р. Славейков“. В него ще участват ученици от 6 училища в града и Частното начално училище „АзБуки“ в село Беляковец, които са излъчени след вътрешни училищни кръгове. Те ще премерят знанията си в няколко състезателни кръга, провеждани по утвърдени правила, подобни на формата Spelling Bee. Журито ще бъде председателствано от директора на Народна библиотека „Кирил и Методий“ доц. Калина Иванова, а членове ще са заместник-директорът на Регионалния исторически музей във Велико Търново доц. Миглена Петкова и кореспондентът на БТА в старата столица Николай Венков.

Организатори на инициативата са Асоциацията на Лайънс клубовете „Дистрикт 130 – България” и великотърновските клубове на Lions Clubs International – „Велико Търново Янтар“, „Велико Търново“, „Велико Търново Арбанаси“ и „Велико Търново Царевец“, като събитието се провежда със съдействието на библиотеката.

Състезанието има за цел да насърчи интереса на децата към българския език и да развие техните езикови умения. По традиция ще бъдат излъчени победител и подгласник, които ще представят града в националния кръг на „Буквоплет“.

В миналогодишното състезание във Велико Търново се съревноваваха второкласници от 8 училища, като победител стана Дария Кънева, а на второ място се нареди Дариана Петрова. Градът беше домакин и на националната надпревара. В нея участваха 22 второкласници от 18 училища в 11 населени места, а първи се класира Калоян Данев от Свиленград.