VR интерактивният филм „Вечният Търновград“ е най-новата туристическа атракция

На 22 март по повод празника на Велико Търново Общинската туристическа агенция „Царевград Търнов“ ще представи своята най-нова туристическа атракция – VR интерактивния филм „Вечният Търновград“.

С помощта на съвременната технология за виртуална реалност зрителите ще могат да се потопят в завладяващо пътешествие и да преживеят величието на старата столица, както и да разгледат невероятното културно-историческо богатство на Велико Търново.

Специално за празника на старата столица преживяването ще бъде напълно безплатно за всички жители и гости на града. Всеки, който иска да я види през погледа на новите технологии и да се докосне до миналото по модерен и вълнуващ начин, е добре дошъл, канят от „Царевград Търнов“.

Атракцията е в панорамната зала на ул. „Никола Пиколо“ № 6 в неделя от 14 до 17 ч., където посетителите ще могат да се насладят и на впечатляваща гледка към историческия хълм Царевец.

VR филмът „Вечният Търновград“ е продукт, който ще се предлага както на организирани туристически групи от страната и чужбина, така и на индивидуални туристи при предварителна заявка.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

С народните танци и песни от най-малките до най-големите самодейци на ФФ „Полянци“ и ФК „Луди млади“ Полски Тръмбеш празнува Гергьовден

БОРБА БГ 694 четения 0

С репетиции на комедията „Скакалци“ на Ст. Л. Костов започна новият творчески сезон в МДТ „Константин Кисимов“ във Велико Търново

БОРБА БГ 178 четения 0

Баща и син откриха живописна изложба в Павликени

БОРБА БГ 730 четения 0

