За да не се изложим пред света! „Търново рънс“ организира чистене на Велико Търново преди Обиколката на Италия

На 9 май 2026 г. погледите на милиони зрители пред телевизионния екран и хиляди на живо ще са вперени във Велико Търново за финала на втория етап от Обиколката на Италия – едно от най-известните и гледани колоездачни състезания в света.

Етапът стартира от Бургас е от най-дългите – 220 км. В нашата област минава през Майско, Константин, Марян, Милковци, Миндя и Мерданя. Последното стръмно изкачване е към Лясковския манастир, след което следва спускане и финалните километри ще са във Велико Търново.

За съжаление, входовете и изходите на старата столица, там, където ще минат колоездачите и ще снимат камери и дронове, са като минисметища. За да не се изложим пред света, „Търново рънс“ организира масово почистване на няколко локации.

Първата избрана е входът на Велико Търново откъм пътя за Варна и кв. „Света гора“ и Великотърновския университет, защото оттам състезателите ще влязат в старата столица. Датата е преди празника на града – 21 март, събота, от 12 до 14 часа. Сборният пункт е последната спирка на автобусите с номера 4 и 13, под блоковете 1 и 2 на студентските общежития.

Маршрутът на трасето в града, който издаде в аванс за „Борба“ Калин Василев, е следният.

От главния път София – Варна колоездачите се спускат към студентските общежития по ремонтираната улица „Сливница“ в кв. „Света гора“ продължават по новия мост „Борис III“, успореден на Бейския, минават зад Царевец, после по калдъръма близо до Владишкия мост хващат пътя за пл. „Цар Асен I“ пред Царевец и продължават по главната улица. Грандиозният финал ще е пред Общината.

Втората замислена локация за почистване е цялата отсечка от разклона за Арбанаси и Лясковския манастир, където според Калинбата винаги, а и сега, е пълно с боклуци, които не би трябвало зрителите да видят. Той сподели, че „Търново рънс“ обмислят да бъде почистен и целият път от Шереметя към Велико Търново.

Призивът на Калин Василев и сподвижниците му е всички да се обединим и да спретнем търновската част от трасето на това уникално велосъбитие. Който има чували за смет в повече, да ги носи, защото, след толкова много групови почиствания запасът от материали е на изчерпване.

Ана РАЙКОВСКА

