От 00:00 ч. днес официално започна предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, съгласно хронограмата за изборите. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Според Изборния кодекс гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборната кампания се води на български език.

В изборите ще участват 24 формации – 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат.

Регистрираните кандидати за народни представители са 4786. Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души.

В сряда Централната избирателна комисия изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване.

Предизборната кампания ще продължи до 24:00 ч. на 17 април.

БТА

Вижте още

Женската организация на ВМРО във Велико Търново прие нови членове

БОРБА БГ 435 четения 0
сметосъбиране Община Лясковец

Община Лясковец сама поема събирането и извозването на отпадъците си

Ана Райковска 1968 четения 0

Новоизбраният кмет на Свищов Генчо Генчев запазва екипа си, обяви амбициозна управленска програма

БОРБА БГ 473 четения 0

