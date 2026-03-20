От 00:00 ч. днес официално започна предизборната кампания за предсрочния парламентарен вот на 19 април, съгласно хронограмата за изборите. Вотът ще бъде осмият от 2021 г. насам.

Според Изборния кодекс гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги. Предизборната кампания се води на български език.

В изборите ще участват 24 формации – 14 партии и 10 коалиции. Формациите имат регистрирани кандидатски листи във всички изборни райони. Има един независим кандидат в Смолян. За сравнение, през октомври 2024 г. бяха регистрирани 19 партии, девет коалиции и един независим кандидат.

Регистрираните кандидати за народни представители са 4786. Жените са 1439, а мъжете – 3347. В два изборни района са регистрирани 1019 души.

В сряда Централната избирателна комисия изтегли номерата на партиите и коалициите в бюлетината за гласуване.

Предизборната кампания ще продължи до 24:00 ч. на 17 април.

БТА