Започнаха масови проверки, заради продажба на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни

Солени глоби очакват нарушителите

Ръководството на ОДМВР-Велико Търново разпореди масови проверки заради продажба на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни.

Акциите започват във връзка с получени в последните седмици множество сигнали от заитересовани граждани и притеснени родители за търговски обекти в областния град, предимно около учебни заведения, където без проблем се продават алкохол, насипен тютюн и вейпове на непълнолетни лица.

“ОДМВР – В. Търново предприе масови и внезапни проверки от цивилни служители. При констатирани нарушения незабавно ще се уведомява „Комисията за защита на потребителите“ и нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Според законоустановените санкции, глобите възлизат на трицифрени числа”, информират от полицията.

В Старата столица вече има установен такъв търговски обект, който нарушава правилата и предстои да понесе необходимата отговорност за това. Проверките ще се извършват в неопределен срок, по всяко време и без предупреждения.

Веселина АНГЕЛОВА