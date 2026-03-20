Започнаха масови проверки, заради продажба на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни

Солени глоби очакват нарушителите

Ръководството на ОДМВР-Велико Търново разпореди масови проверки   заради продажба на алкохол и тютюневи изделия на непълнолетни.
Акциите започват във връзка с получени в последните седмици множество сигнали от заитересовани граждани и притеснени родители за търговски обекти в областния град, предимно около учебни заведения, където без проблем се продават алкохол, насипен тютюн и вейпове на непълнолетни лица.
“ОДМВР – В. Търново предприе масови и внезапни проверки от цивилни служители. При констатирани нарушения незабавно ще се уведомява „Комисията за защита на потребителите“ и нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона. Според законоустановените санкции, глобите възлизат на трицифрени числа”, информират от полицията.
В Старата столица вече има установен такъв търговски обект, който нарушава правилата и предстои да понесе необходимата отговорност за това.

Проверките ще се извършват в неопределен срок, по всяко време и без предупреждения.

Веселина АНГЕЛОВА

Вижте още

Задържаха мъж, пребил съпругата си, и жена, нарушила заповед за незабавна защита

БОРБА БГ 352 четения 0

Временен светофар ще регулира трафика по улица „Св. Климент Охридски“

БОРБА БГ 102 четения 0

Абитуриенти Випуск 2018

БОРБА БГ 3392 четения 0

