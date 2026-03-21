„Академик“ мина победно през гара Левски, Кристиян Иванов с две попадения

С два гола на Кристиян Иванов „Академик“ постигна важна победа с 2:0 при гостуването на „Левски 2007“ в град Левски. Срещата от 15- я кръг в първенството на Северозападната Трета лига предложи интересни моменти и пред двете врати, но „студентите“ показаха по-голяма ефективност и заслужено си тръгнаха с трите точки.

Още в 20-ата секунда гостите можеха да открият резултата, но късметът покри вратаря на домакините. Само осем минути по-късно натискът на свищовлии даде резултат. Защитата на домакините допусна грешка при изнасеяне на топката и Кристиян от близка дистанция реализира за 0:1.

В 26-ата минута капитанът на „Академик“ Християн Стоянов също показа класата си, след като се намеси решително и изби опасен далечен удар в корнер. До почивката резултатът се запази и двата отбора се оттеглиха при минимална преднина за гостите.

Началото на второто полувреме отново бе динамично, с опасности и пред двете врати. В 56-ата минута „студентите“ организираха отлична атака, при която Кристиян Иванов получи топката по десния фланг, нахлу в наказателното поле и с мощен удар отбеляза второто си попадение в мача за 0:2.

Само седем минути по-късно Иванов бе близо и до хеттрик, след като излезе сам срещу вратаря, но този път стражът на домакините се намеси решително. В 65-ата минута Благовест Ленков направи впечатляващ рейд от близо 60 метра, стигна до отлична позиция, но и неговият удар бе спасен. В 70-ата минута пък появилият се като резерва Димитър Николов стреля опасно покрай гредата.

Домакините също имаха своя шанс, но Християн Стоянов отново показа сигурност след силен далечен удар.

Следващата събота от 15:00 часа „студентите“, които делят първото място с „Локомотив“ /Мездра/, приемат „Бдин 1923“ /Видин/ в дербито на кръга.