Кириакос Георгиу подаде оставка, „Локомотив“ остана без старши треньор?

Старши треньорът на горнооряховския „Локомотив“ Кириакос Георгиу хвърли оставка след поражението на тима от „Марек“ в среща от XXV кръг на Втора лига, съобщи sportal.bg. На този етап новината не е потвърдена официално от клуба. Наставникът обаче не е говорил след мача, а изявления е дал помощникът му.

„Железничарите“ записаха трето поредно поражение във втория ешелон, като почти се сринаха до опасната зона. Локомотивци имат 26 точки, а в дледващия кръг гостуват на 15- я „Спортист 2009“ в Своге. След това им предстоят мачове с ФК „Севлиево“, „Фратрия“ и „Янтра 2019“ /Габрово/.

През 2026 г. отборът на гръцкия специалист, който встъпи в длъжност през януари, записа четири загуби и две ремита. За момента не е ясно кой ще замени Кириакос Георгиу начело на „Локомотив“.