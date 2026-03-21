„Локомотив“ падна от „Марек“ и вече девет кръга не познава вкуса на победата

Горнооряховският „Локомотив“ допусна поредна загуба, като този път отстъпи у дома с 0:1 във възлов мач срещу „Марек“. Това бе девети пореден мач на „железничарите“ без победа, като в черната серия имат 3 ремита и 6 загуби.

Единствения гол в мача падна още в 9-ата минута, когато Даниел Кирилов се разписа в мрежата на Кристиян Милушев. При едно центриране юношеският национал бе оставен непокрит в наказателното поле и с глава порази мрежата на домакините за 0:1. Горнооряховчани опитаха натиск и защитата на дупничани отби няколко добри атаки. Гостите имаха нов шанс за гол в 33-ата минута, когато Илия Димитров получи хубав извеждащ пас, но топката му бе избита в последния момент.

През второто полувреме двубоят доста се изнерви, преобладаваха сблъсъците. „Марек“ разчиташе на игра на сигурно и опити за контраатака. Така на няколко пъти Светослав Диков и Симеон Мечев имаха шансове за попадение, но такова не падна.

Локомотивци пък не успяха да стигнат поне до изравняване. Загубата смъкна тима на 12-13 място, което дели с ФК„Севлиево“ с по 26 точки – на пет от зоната на изпадащите, където е „Спортист“. Именно в Своге е следващото гостуване на локомотивци, а после идва серия срещу ФК „Севлиево“, „Фратрия“ и „Янтра 2019“ /Габрово/.

„Локомотив“: Кристиян Милушев, Захари Атанасов, Мариян Иванов, Дилян Георгиев, Якуро Роймар, Кристиян Христов, Ебенезер Симонс, Теодор Райков, Панайот Пасков, Янислав Цачев, Георги Станимиров.