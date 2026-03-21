На вълнуваща церемония връчиха знаците на новите почетни граждани, наградата „Велико Търново” е за журналиста Мартин Георгиев

На тържествена и вълнуваща церемония в МДТ „Константин Кисимов”, пред пълна зала, връчиха знаците на новите почетни граждани на старата столица за 2026 г. – д-р Свилен Маслянков и деятелката на културата Мария Манева (посмъртно). Присъстваха зам.-кметовете Снежана Данева – Иванова и Нейко Генчев, почетни граждани, общественици и заслужили търновци. За пръв път това се случи в навечерието на Празника на Велико Търново – 22 март.

В началото прозвучаха химните на България и Велико Търново в изпълнение на група „Пеещи камбанки” с ръководител почетният гражданин Владимир Габров.

Пръв към присъстващите се обърна председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов: „В навечерието на 22 март сърцата ни се изпълват с гордост и вълнение, защото утре празнува градът, който е символ на българския дух, на славната история и на непреклонната сила на нашия народ. Велико Търново не е просто място, той е памет и величие, обич, която се предава от поколение на поколение. Това е градът, който не просто пази миналото, а ни напомня кои сме. Утре празнува не само старопрестолния град, утре празнува духът на Търново – жив, силен, вечен. Честит празник Велико Търново! Бъди благословено, гордо и вечно в сърцата ни!”

В духа на церемонията бе словото на кмета Даниел Панов: „Велико Търново е първият град, който има свой празник и още от 1879 г. търновци празнуват на 22 март. Те почитат историята, но и заслужилите великотърновци вече 147 години. Тази вечер отдаваме нашето уважение на заслужилите ни съграждани. Хора, които без никакво съмнение, смело можем да наречем съвременни будители на Историческата и духовна столица на България Велико Търново. Званието „Почетен гражданин” на Велико Търново е жест, начин по който не само Общината, кметът, Общинският съвет, но и цялата общественост всяка година изказваме признателност към достойните наши съграждани. Тези хора защитават името на Велико Търново, издигат авторитета на нашия град. С делата си правят така, че за любимия ни град да се говори с добро и с уважение. Вдъхновяват всички нас и ни карат да се гордеем с Велико Търново. Всички тези думи важат особено силно за двамата почетни граждани на старата българска столица за 2026 г. И за проф. д-р Свилен Маслянков – лекарят и човекът, помогнал на хиляди българи и вдъхновяващ младите медици. И за Мария Манева – общественик, културен деятел, един от строителите на съвременния облик, с който светът познава Велико Търново. Човек за пример, който всички следваме. Нека вашите аплодисменти докажат това уважение”.

Председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов прочете решенията на местния парламент и мотивите за номинациите, а кметът на Община Велико Търново Даниел Панов връчи почетните знаци.

От трибуната д-р Свилен Маслянков заяви, че за него е голяма чест да е почетен гражданин на Велико Търново. „Това е точка на картата на България, а едно специално място за мене. Тука са моите корени, моето детство, първите ми стъпки и началото на професионалния ми опит. Приемам тази награда не само като човек, който я е заслужил, тя показва връзката между човека и родния му град. Благодаря на кмета Даниел Панов и на председателят на Общинския съвет, които ме номинираха, на всички, които са подкрепили номинацията, на приятелите и съгражданите, които ми се довериха през годините. Ще се постарая да показвам, че съм достоен за тази награда”, каза новият почетен гражданин д-р Маслянков.

Знаците на званието „Почетен гражданин”, присъдено посмъртно на Мария Манева, прие нейният син Тихомир Манев. „Мислите и делата й бяха свързани с Велико Търново. Затова днес изразявам сърдечната си благодарност към инициативния комитет и неговите вдъхновители Роза Мишева и Иван Александров, към г-н кмета и Общинския съвет и към всички, които подкрепиха това достойно решение. Резултатите от работата й нямаше да бъдат възможни без отдадеността на архитектите, художниците, писателите, музикалните дейци, артистите, учителите и всичките хора на културата, работили с обич за Велико Търново. С признателност споменавам и нейните най-близки съмишленици и приятели – Емилиян Станев, акад. Пламен Карталов, поета Радко Радков и художниците Иваничка и Христо Паневи. В нейната обществена работа в най-голяма степен й помагаше моят баща Илия Манев, с когото тя споделяше своите идеи и получаваше постоянна подкрепа. От името на нашето семейство благодаря още веднъж за оказаната висока чест. Дано паметта за хората, работили за духовното израстване на Велико Търново продължава да ни обединява и вдъхновява!”, заяви Тихомир Манев.

След година пауза отново има носител на престижната награда „Велико Търново” – опитният журналист с над 25-годишен стаж и дългогодишен кореспондент на Нова телевизия Мартин Георгиев. Удостояването му обяви зам.-кметът Нейко Генчев, както и мотивите за решението на комисията, гласувала предложението. В тях се посочва, че репортерът е изтъкнат общественик и има безспорен принос за издигането на Велико Търново като Историческа и духовна столица на България. „Ние, великотърновци сме му благодарни и за репортажите за празниците, събитията и ритуалите нашия град, които са винаги коректни и точни, актуални и професионални. И най-важното – интересни. Той е носител на наградата „Златното перо” на СБЖ, изявява се и като автор на документални филми”, каза Нейко Генчев. А кметът Даниел Панов, при връчването на наградата изтъкна, че в България има качествена и обективна журналистика и тя се прави тук, във Велико Търново. И призова за аплодисменти към Мартин Георгиев.

Журналистът бе особено развълнуван: „Огромна отговорност е това, което връчвате, дами и господа. Благодаря на моите колеги от СБЖ – Велико Търново, с които за една година успяхме да се сплотим и да учредим, благодарение на Общината и Общинския съвет площад „Журналист”, чието откриване ще е на 11 май. Това е нещо, което остава в историята за тези деца, които учат журналистика в Хуманитарната гимназия. Знам, че нашата професия изживява трудни моменти, няма много доверие в нея, но ние се опитваме да го вдигнем. Смятам, че във Велико Търново има качествена журналистика и много хора се съобразяват с написаното. Благодаря за уважението, то е не само към мене, а към всички мои колеги от журналистическата професия”, каза в словото си Мартин Георгиев.

Предпразничната вечер завърши с концерт на Михаела Филева и Биг бенда на Велико Търново – подарък за жителите и гостите на старата столица.

Ана Райковска

Сн. авторката