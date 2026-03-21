Тръмбешчани не успяха да спрат видинчани, получиха четири гола

„Янтра“ /П. Тръмбеш/ загуби от „Бдин 1923“ /Видин/ с 1:4 в мач от 14- я кръг на Северозападната Трета лига. Двубоят се проведе на изкуствения терен в Царева ливада и се разви кошмарно за символичните домакини.

Гостите от Видин водеха с 0:2 на полувремето, а през втората част Момчил Кузманов върна едно попадение. Четири гола за видинчани отбеляза Радослав Захариев.

Това бе първо поражение за тима от Полски Тръмбеш след серия от 5 поредни двубоя без загуба. Последната бе на 11 октомври миналата година с 0:2 от ОФК „Павликени.

След изиграване на част от двубоите „Янтра“ остава на 6 място с 19 точки, като в следващия си мач ще гостува на един от челниците- „Локомотив“ (Мездра).