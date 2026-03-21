„Виолетовите“ с тежка загуба в Плевен от 16- я във Втора лига

Загуба с 4:0 претърпя отборът на „Етър ВТ“ при гостуването на „Спартак“ (Плевен) в среща от 25- я кръг в първенството на Втора лига. Домакините поведоха от дузпа още в 6-ата минута, след като Никола Виденов събори откъснал се съперник. От бялата точка Яни Пехливанов бе точен за 1:0. Преди това и етърци имаха претенции за дузпа, които не бяха уважени.

Росен Иванов отправи удар, уловен от вратаря, а Никола Виденов спаси срещу откъснал се сам срещу него нападател. В 24-ата минута Ивайло Марков бе съборен в наказателното поле и отново поиска дузпа, но вместо това получи жълт картон за симулация. В 32-ата минута домакините направиха атака отдясно, гостите имаха претенции за игра с ръка, но последва удар, спасен от Виденов, а при добавката Виктор Иванов удвои. Третият гол падна в 53-ата минута, когато Шола Аделани се разписа след центриране.

Чак след това етърци натиснаха здраво и опитаха да върнат поне почетен гол, но до края на успяха. Вместо това в добавеното време “Спартак” реализира и четвъртия си гол.

„Етър ВТ“: Никола Виденов, Никола Борисов, Георги Александров, Мартин Николов, Ивайло Марков, Виктор Василев, Георги Иванов, Християн Цветков, Росен Иванов, Кристиян Величков, Тома Ушагелов.