“Етър-64” би в Свиленград и си гарантира участието в Суперфинала за титлата

Хандбалистките на “Етър-64” взеха възлова победа като гости на ХК “Свиленград” с 28:23 (11:9) във втората фаза на първенството на “А” група.

Успехът срещу директния съперник за второто място дава почти сигурни гаранции за участие в Суперфинала за шампионската титла срещу ХК “Бяла”.

“Болярките” играха много силно и водеха през целия мач. Още в началото те дръпнаха с 4:2, а в 24-ата минута преднината им достига вече пет гола – 9:4.

С три последователни гола в края на полувремето домакините намалиха до 9:11, но не успяха да върнат интригата. През втората част “Етър-64” игра спокойно и балансирано, поддържаше аванс, който в един момент дори достигна 7 гола – 19:12, и уверено затвори мача при 28:23.

Основните реализаторки Александра Замишляк и Данислава Петрова завършиха мача с по 7 попадения, а 5 добави Мелиса Еролова.

Така във втората фаза “Етър-64” има вече 6 точки след ХК “Бяла” със 7, пред ХК “Свиленград” с 1 и ХК “Сливница” с 0 точки. В следващия кръг на 29 март от 16:00 ч. етърки приемат шампиона ХК “Бяла”.

“Етър-64”: Десислава Николова, Александра Замишляк 7, Мелиса Еролова 5, Ирене Иванова 2, Мартина Тодорова, Мария Спирдонова 4, Карина Христова 2, Данислава Петрова 7, Гергана Ефтимова, Емили Андреева, Полина Стоянова 1, Емилия Захариева.