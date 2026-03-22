Ген. Румен Радев: „Листата ни за В. Търново е чудесна, ще работи за бъдещето на старата столица“

„Ще освободим България от олигархията“, заяви лидерът на „Прогресивна България“

ОСВОБОЖДАНЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОЛИГАРХИЯТА, КРАЙ НА КОРУПЦИЯТА И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛНА ИНОВАТИВНА ИКОНОМИКА, са основните цели на ген. Румен Радев и „Прогресивна България“. Това заяви лидерът на коалицията във Велико Търново, по време на честването на празника на града – 22 март.

„Моите амбиции са България да се развива като нормална демократична европейска държава. Но затова трябва да свършим много работа“, посочи ген. Радев.

По думите му първата и най-важна задача е справянето с модела на задкулисието.

„Трябва да освободим нашата прекрасна страна от схватката на олигархията, да спрем кражбите и корупцията. Това може да стане само с нашите общи усилия и с много ясни мерки, които само ние предлагаме“, подчерта той.

Като втори основен приоритет посочи икономическото развитие.

„Да развием иновативна, структороопределяща, експортно ориентирнана икономика с много производства. Целта е да имаме много повече приходи в бюджета, за да осигурим силна социална политика“, заяви доскорошният президент на България.

„Не предлагаме лозунги за хората, а реални действия как да има пари в бюджета за качествено образование, здравеопазване, решаване на демографските проблеми и да помогнем на всеки човек“, каза ген. Радев.

Той бе категоричен, че ролята на държавата е да създава възможности, а не зависимости.

„Държавата не просто да дава подаяние на хората нужда, а да има този ресурс да помага на хората да се изграждат чрез образование, здравеопазване и социална инфраструктура, така че сами да се грижат за себе си и да изразботват своето благополучие и да допринасят за благополучието на обществото“, допълни лидерът на коалицията.

Специално внимание ген. Радев отдели на Велико Търново, което определи като град с голям потенциал. По думите му старата столица има всички предпоставки да се развива не само като туристически център, но и като индустриален. Изтъкна, че е важно да се работи за подобряването на качеството на въздуха и да се продължи в насока утвърждаване като университетски център.

Той даде висока оценка на листата на „Прогресивна България за Велико Търново.

„Това са хората с най-различен профил – юристи, инженери, лекари, специалисти в своята област. Вярвам, че ще направим много силен резулат. Нашите хора ще работят не само по време на кампанията, а ще раборят за бъдещето на Велико Търново, и да се гордеем с нашата историческа и духовна столица“, посочи ген. Радев.

В заключение лидерът на коалицията подчерта, че не разчита на социологическите прогнози.

„Не работим за тези избори на база на социалогията, която ни отрежда първо място. Аз се надявам на нашата изкллючително силна програма, която е насочена към нуждите на хората и тяхното материално и духовно развитие. Разчитам, че именно с тази програма и работата на нашите хора, ше постигнем успех, за да може след изборите по най-бързия начин да формираме силно и работещо правителство и устойчиво мнозинство в парламента“, допълни той.

Галина ГЕОРГИЕВА

снимки: авторката