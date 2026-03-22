Гол на Калоян Ненчев донесе точка на “Етър ВТ 2” срещу “Ком – Берковица”

Дублиращият отбор на “Етър ВТ” направи 1:1 като гост на четвъртия в класирането “Ком- Берковица” (Берковица) в последния мач от кръга в Северозападната Трета лига. “Виолетовите” водеха с 1:0 до почивката.

Опасности имаше и пред двете врати, но етърци поведоха първи. В 15-ата минута капитанът Антони Ангелов центрира и Калоян Ненчев даде преднина на великотърновския тим – 0:1. “Ком” успя да изравни секунди след почивката, когато след центриране от фаул настана разбъркване и Захарий Светлиев вкара за 1:1.

Младите “боляри” са на петото място с 21 точки. Следващия уикенд приемат в местно дерби седмия в класирането ОФК “Павликени”.

“Етър ВТ”: Радослав Рашков, Марин Пендов, Антони Ангелов, Боян Вълчев, Давид Димитров, Димитър Байдаков, Димитър Колев, Калоян Ненчев, Кристиян Кънчев, Стефан Йорданов, Траян Димитров.