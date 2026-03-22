Асен Василев във Велико Търново: “Заедно с вас свалихме правителството, заедно ще ликвидираме и корупцията”

Асен Василев посети Велико Търново по повод празника на града, където се включи в официалните чествания и тържественото шествие заедно с жителите и гостите на старата столица. Лидерът на “Продължаваме промяната” поздрави търновци за празника и представи листата на коалицията за предстоящите избори начело с водача арх. Йордан Терзийски.

“Стотици хиляди излязохме заедно в цяла България, за да спрем това безобразие. Българите видяха, че спасители няма и бъдещето на страната зависи от всички нас. Сега е време да ликвидираме корупционния модел на Борисов и Пеевски и да изградим една справедлива, богата и подредена държава” – заяви Асен Василев пред жителите на Велико Търново, които бяха част от най-многолюдния протест, организиран в старата столица от десетилетия насам.

Василев ясно заяви визията си за силна България в силна Европа и акцентира върху приоритетните реформи в здравеопазването и образованието. Той отчете нуждата от инвестиции в инфраструктура и провеждането на целенасочена държавна политика за развитието на Северна България. Асен Василев подкрепи битката на търновци за чист въздух и вода.