Даниел Панов: “И днес – осем века след славната победа, българското се усеща най-силно във Велико Търново!”
Скъпи съграждани,
Горди великотърновци,
Празник е! Празникът на Велико Търново – 22 март!
Нашият специален ден!
Ден, в който с високо вдигната глава казваме: Ние сме великотърновци!
Ние живеем в историческата и духовна столица на България.
При Клокотница цар Иван Асен II успя, за да издигне Търновград в столица на велика държава. Нашата България!
С достижения – културни и духовни, които са изписани със златни букви в историческия ни летопис.
Затова и днес – осем века след славната победа, българското се усеща най-силно тук – във Велико Търново!
Търновград празнува деня си вече 147 години.
Ден, в който почитаме и уважаваме благодетелите си. И поддържаме силно огъня на българския дух.
Историята разказва за делата на предците ни. Нека следваме примера им – да се грижим и всеки ден да правим нещо добро за любимия ни град.
Нека постигнем нашите стремежи и амбиции! Дори пътят да е стръмен, заедно ще го изкачим!
За да се множат успехите на Велико Търново!
За да се говори с добро за нашия град.
А децата на старата столица да живеят в град – уютен, подреден, модерен, но и пазещ мъдростта на миналото.
Велико Търново е щастие! Велико Търново е привилегия и отговорност!
За всеки от нас. В името на бъдещето.
Честит празник, скъпи великотърновци! Бъдете горди и обичайте Велико Търново!
Даниел Панов
Кмет на община Велико Търново