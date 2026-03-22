Хандбалистите на „Локомотив” пречупиха и „Спартак” (Варна)

В оспорван и динамичен двубой от XVII кръг на мъжкото хандбално първенство отборът на „Локомотив” (Горна Оряховица) постигна убедителна победа над „Спартак” (Варна) с 29:22. Срещата се проведе в „ОЗК Арена Бяла” и предложи много емоции на зрителите по трибуните.

Началото на мача бе равностойно, като и двата отбора си разменяха опасни атаки, но вратарите демонстрираха отлични изяви и не допускаха попадения. Хандбалистите от Горна Оряховица първи намериха път към противниковата мрежа, а малко по-късно удвоиха преднината си за 2:0 в четвъртата минута. „Железничарите“ показаха изключително стабилна игра в защита, като ключова роля за това имаше вратарят Георги Маринов, който направи серия от решаващи спасявания. В нападение домакините действаха уверено и резултатно, което им позволи да натрупат солиден аванс от 11:2 до 20-ата минута. Постепенно гостите от Варна намериха ритъма си и подобриха ефективността в атака. „Спартаклии“ започнаха да съкращават разликата и на почивката двата отбора се оттеглиха при резултат 14:9.

Втората част предложи още по-високо темпо и повече голове. Двата отбора заиграха открито, а попаденията се редуваха във всяка от вратите. В 45-ата минута резултатът стана 22:17, а интригата в мача оставаше жива. До самия край хандбалистите от Варна търсеха възможност за обрат. “Железничарите” успяха да неутрализират натиска на съперника, не позволиха пробив и заслужено се поздравиха с успеха 29:22 в края на мача. В последния кръг от редовния сезон „Локомотив” гостува на ХК „Шумен-61”. След този двубой ще стане окончателно ясно класирането преди началото на плейофната фаза.

„Локомотив”: Велизар Драганчев , Йордан Попов, Петър Николов, Тодор Калчев, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Михаил Пенев , Златомир Колев, Станислав Добрев, Георги Василев, Велизар Драганчев, Николай Нейчев, Любослав Димитров.