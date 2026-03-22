неделя, март 22, 2026
"Земеделец" /Козловец/
СвищовСпорт

Козловчани с нов убедителен успех за комфортен аванс на върха в класирането

БОРБА БГ

“Земеделец” /Козловец/ победи “Удар” /Бяла черква/ със 7:1 в среща за първенство на Елитната областна футболна група и е убедителен лидер в класирането.

Домакините имаха пълен превес в мача от 11- я кръг. Първият гол вкара Михаил Ганев в 19- ата минута, а до края на полувремето Божидар Матеев и на два пъти Иван Лесев направиха резултата 4:0.

В 72- ата минута Николай Якимов върна едно попадение за гостите след индивидуален пробив. В последните седим минути на срещата, обаче Виктор Василев на два пъти и Александър Миланов направиха резултата 7:1. “Удар” /Бяла черква/ е на последно място, без спечелена точка до момента и мач по- малко.

БОРБА БГ

БОРБА БГ

БОРБА БГ

