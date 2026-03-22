Мила Иванова е победител в градското състезание „Буквоплет“

Мила Иванова от Основно училище „Св. Патриарх Евтимий“ е победител в Шестото градско състезание по правоговор и правопис за второкласници „Буквоплет“ във Велико Търново. Втора се класира Елица Чонова от Средно училище „Вела Благоева“.

В състезанието „Буквоплет” участваха седем момчета и 12 момичета от ОУ „Бачо Киро“, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ОУ „Петко Р. Славейков“, от СУ „Вела Благоева“, СУ„Владимир Комаров“ и СУ „Георги Ст. Раковски“ от Велико Търново, както и от Частното начално училище „АзБуки“ в село Беляковец.

След първия етап отпаднаха 10 участници, а надпреварата продължи, докато останаха Елица Чонова, Мила Иванова и Моника Димитрова. След оспорвано съревнование Моника от Основно училище „Бачо Киро“ остана на третото място.

Победителят Мила Иванова и нейната подгласничка Елица Чонова ще представят града в националния кръг на „Буквоплет“. Всички участници получиха награди и грамоти от организаторите и спонсорите на състезанието.

