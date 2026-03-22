Непримирими стражичани си тръгнаха с точка от Елена

Шест гола си отбелязаха отборите на “Чумерна” /Елена/ и “Левски 1986” /Стражица/ в среща от 11- я кръг в първенството на Елитната областна футболна група. Гостите на два пъти изоставаха с по две попадения, но в крайна сметка стигнаха до равенство 3:3. Домакините започнаха атакуващо и набързо пропуснаха две добри ситуации. В 19- ата минута играещият треньор на стражичани Николай Николаев изпълни отлично свободен удар, а намесата на вратаря Любомир Лазаров изпрати топката в напречната греда. 180 секунди по- късно еленчани откриха резултата. След изпълнение на свободен удар, топката стигна до Али Кязъмов и той с насочен изстрел от 16 метра вкара за 1:0. В 24- ата минута Светломир Събев проби отляво и намери Кязъмов непокрит за 2:0. Борислав Иванов пропусна да намали разликата след половин час игра, но в 45- ата минута отново се измъкна от пазачите си и този път не сбърка- 1:2. Второто полувреме тръгна с натиск на “Левски 1986” /Стражица/, който не донесе попадение. Еленчани отговориха с изстрел в напречната греда на Симеон Георгиев и с гол на Джихат Кямил. Бившият капитан на „Етър“ овладя топката в 66- ата минута и от движение не остави шансове на Добрин Костов за 3:1. Набъбналата отново разлика не пречупи гостите и не ги накара да се откажат.

В 72- ата минута Николай Николаев отново имаше възможността да стреля от свободен удар и този път Лазаров нямаше шанс- 2:3. В заключителните секунди на редовното време отбраната на домакините не успя да избие топката, тя попадна в Станислав Стефанов и той възстанови равенството- 3:3.