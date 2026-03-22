Откриват нова паралелка, която да обслужва пътническия терминал на Летище Горна Оряховица

Ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ се срещнаха с топавиатори

Община Горна Оряховица организира среща на учениците от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ с едни от най-авторитетните авиатори у нас – председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, петкратния световен рекордьор в леката авиация и носител на три рекорда на „Гинес” Николай Калайджиев и специалиста по безпилотни летателни системи Николай Лазаров.

Те бяха поканени във връзка с очакваното разкриване на паралелка „Експлоатация и техническо обслужване на въздухоплавателни средства”.

С нормативната подготовка са се ангажирали от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ с подкрепата на Общинската администрация. Новата паралелка се планира във връзка с развитието на Летище Горна Оряховица и рестартирането на пътническия му терминал.

Срещата започна на самото летище, където кметът Николай Рашков, представителят на аеропорта инж. Петър Петров и зам.-кметът Петя Иванова посрещнаха учениците и гостите. Младежите разгледаха перона, пистата за рулиране и част от техниката за аварийно-спасителни дейности. За много от тях това беше първо посещение на летището, което от години функционира основно за карго полети на малки и средни разстояния. По-късно разговорът на младите хора с авиоекспертите продължи в Зала 1 на Общината.

Неподправен интерес предизвика разказът на военния, граждански и акробатичен пилот Николай Калайджиев за петте му световни рекорда: за най-висока скорост по маршрут, за най-много излитания и кацания за 1 час, за най-много виражи (360-градусови завои) – 888 виража, подобрен по-късно от собствен рекорд – на 1111 виража за час и за най-много екстремни фигури на самолета по зададени параметри.

Със своите постижения българинът е оставил далеч зад себе си изключителни световни майстори в пилотирането. Подробностите за всички предизвикателства, критични моменти и светкавични решения искрено развълнуваха младата аудитория, която реагираше с овации.

А по думите на Тодор Иванджиков безпилотната авиация се развива с изключително бързи темпове. Дори в момента съвместно с МОН се разработват програми, насочени към професионални учебни паралелки за управление на безпилотна техника, информира председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Според експертите с промените в природата все повече дронове и хеликоптери ще бъдат нужни на обществото – при пожари, наводнения, земетресения.

Безпилотната авиация се очаква да влезе в логистиката, в медицината, в оказването на първа помощ. Според Тодор Иванджиков дроновете ще стават все по-големи, постепенно и каргото ще мине в безпилотната авиация, така че има голямо търсене на кадри – дали в самолета, дали на земята като оператори на дрон.

Дрон, който се използва за борба с градоносни облаци показа днес в залата специалистът по безпилотни системи Николай Лазаров. Той също сподели с младежите своя опит и разказа как е започнал кариерата си като пилот в селскостопанската авиация.

Това е поредна мотивираща среща, която от Общината организират за горнооряховските младежи. Кметският екип вярва, че такива инициативи дават перспектива на учениците и показват професии с бъдеще, които ще намерят своето място и във Горна Оряховица.

Ана РАЙКОВСКА