Проф. Костадин Ангелов: “Горд съм, че имам възможността и отговорността да работя за Велико Търново!”

Уважаеми великотърновци,

Старопрестолният ни град празнува!

22 март – Денят на Велико Търново!

Почит към голямото дело на цар Иван Асен II.

Символ на славата на Търновград, с право наричан втори Константинопол и трети Рим.

22 март е мост във времето. Картина на стар художник, която оживява. Мъдрост, пътуваща през вековете. Ден, който осмисля гордостта, че сме българи.

Велико Търново значи обич. Обич към България!

Велико Търново е кауза! Смисъл, който обединява.

Горд съм, че имам възможността и отговорността да работя за Велико Търново!

И заедно с всички вас да допринасяме за доброто за старата ни столица!

Честит празник!

Проф. Костадин Ангелов

Заместник-председател на 51-вото народно събрание

Народен представител от ГЕРБ-СДС