Проф. Костадин Ангелов: “Горд съм, че имам възможността и отговорността да работя за Велико Търново!”
Уважаеми великотърновци,
Старопрестолният ни град празнува!
22 март – Денят на Велико Търново!
Почит към голямото дело на цар Иван Асен II.
Символ на славата на Търновград, с право наричан втори Константинопол и трети Рим.
22 март е мост във времето. Картина на стар художник, която оживява. Мъдрост, пътуваща през вековете. Ден, който осмисля гордостта, че сме българи.
Велико Търново значи обич. Обич към България!
Велико Търново е кауза! Смисъл, който обединява.
Горд съм, че имам възможността и отговорността да работя за Велико Търново!
И заедно с всички вас да допринасяме за доброто за старата ни столица!
Честит празник!
Проф. Костадин Ангелов
Заместник-председател на 51-вото народно събрание
Народен представител от ГЕРБ-СДС