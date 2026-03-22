Сашо Ангелов се завръща в “Локомотив” (Горна Оряховица)

Сашо Ангелов е новият старши треньор на “Локомотив” (Горна Оряховица). Новината потвърди в профила си кметът на Горна Оряховица Николай Рашков.

Ангелов се завръща за пореден път в родния си клуб, като заема поста на подалия оставка Кириакос Георгиу. Оставката на гръцкия наставник снощи е била приета от ръководството на клуба. За последно Сашо Ангелов води до септември миналата година ФК “Севлиево”, с който влезе във Втора лига. Любопитно е, че в севлиевският тим той бе наследен от Николай Панайотов, който води горнооряховските “железничари” до средата на есенния полусезон. Сашо Ангелов става четвъртия старши треньор на “Локомотив” през този сезон. След Панайотов, отборът бе поет от Ивайло Станев, а през зимната пауза от Кириакос Георгиу.

Сашо Ангелов е юноша на “Локомотив”, играе като защитник от 1986 до 1993 г. за тима. Носител на Купа Интертото през 1992 г.

За националния отбор дебютира на 10 април 1991 срещу Дания (1:1, в Оденсе), изиграл е 11 мача. Води “Чумерна” /Елена/ от 2006 до 2008 г. и печели първенството на Деверозападната Трета лига, след което става старши треньор на “Етър 1924” /В. Търново/. Старши треньор е на “Ботев” /Враца/ от 2009 до 2011 г. Шеф е ДЮШ на “виолетовите” от 2012 до 2013 г., а от 2013 г. е и старши треньор на първия отбор. От 1 юли 2014 г. е старши треньор на завърналия се в професионалния футбол след 10- годишно отсъствие “Локомотив” /Горна Оряховица/. През 2016 г. е отново старши треньор на “Етър ВТ”, а след това се завръща като старши треньор на “Ботев” /Враца/ от ноември 2016 г. до ноември 2019 г. На 1 септември 2021 г. поема Янтра 2019 /Габрово/, а на 26 септември 2022 г. напуска. От 18 октомври 2022 до 3 април 2023 г. е старши треньор на “Добруджа” /Добрич/. През декември 2023 г. Сашо Ангелов поема ФК “Севлиево”. Под негово ръководство “сините” станаха първенец на Северозападната Трета лига за сезон 2024/25 г. и спечелиха историческа промоция за Втора лига, връщайки севлиевския футбол обратно при професионалистите след 12-годишна пауза. Напуска отбора през септември 2025 г.