Шофьор на линейка загина при челен удар в автобус





Катастрофа между автобус и линейка взе жертва. Тежкият инцидент е станал около 22,30 часа в събота край бензиностанция на “Лукойл” край великотърновското село Момин сбор и е затруднил движението по главен път София-Варна. По първоначална информация е загинал водача на линейката, няма данни за други пострадали към момента.

В злополучната вечер две линейки са превозвали раждаща жена и болно дете от Павликени към областната болница във Велико Търново. Вторият спешен автомобил се е забил челно в автобус с пътници към Севлиево.

Детето в смазаната при сблъсъка линейка не е пострадало. То е било претоварено в другата и всички са откарани в МОБАЛ във Велико Търново.

На мястото на инцидента незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и още линейки. По случая е започнато досъдебно производство под наблюдението на Окръжната прокуратура във Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА