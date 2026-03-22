Спокоен понеделник с шанс да свършим много и добра работа

Хороскоп за понеделник, 23 март

Луната преминава от Телец в Близнаци и е в хармонични аспекти със Слънцето, Сатурн, Нептун и Плутон. Меркурий вече е директен по своята орбита. Началото на новата седмица идва със спокойна и уравновесена енергия. Понеделник носи увереност, добра организация и шанс да подредим делата си без излишно напрежение.

ОВЕН

Уверен старт

Понеделник ви дава добър тласък още от сутрешните часове. Усещате прилив на сили и желание да подредите задачите си така, че да отметнете повече работа до обяд. На работното място ще се справите с лекота, ако не се разпилявате в излишни разговори. Следобедът е подходящ за важни решения. Вземете ги смело. Меркурий е директен.

ТЕЛЕЦ

Не обещавайте

Началото на седмицата ви носи организираност, за да си подредите ангажиментите без напрежение и без излишна припряност. Денят е благоприятен за работа, която изисква постоянство, търпение и ясен план. Не се хвърляйте в нови обещания. Довършете започнатото и ще останете доволни от себе си.

БЛИЗНАЦИ

Разбират ви правилно

Понеделник ви носи шанс да изгладите недоразумения и да подобрите отношенията си с хора, с които доскоро сте говорили трудно. Меркурий вече е директен и това ви помага да се изразявате по-ясно и убедително. На работното място ще ви чуят и разберат правилно. Следобедът е подходящ за срещи и уговорки.

РАК

Не сте на състезание

Новата седмица започва спокойно и ви дава възможност да си поемете дъх след един по-напрегнат период. Денят е подходящ да подредите служебните си ангажименти, да уточните срокове и да се заемете с онова, което не търпи отлагане. Не се повлиявайте от чуждото темпо. Не се съревновавайте с никого. Не сте на състезание.

ЛЪВ

Бъдете по-решителни

Понеделник ще ви зареди с настроение за работа. Имате възможност да организирате не само този ден, но и цялата седмица занапред. Денят е благоприятен за срещи, инициативи и конкретни действия, които не търпят повече отлагане. Не чакайте някой друг да ви подаде ръка. Сами започнете да разрешавате проблемите си.

ДЕВА

Чудесен ден

Понеделник е един от онези дни, в които всичко си идва на мястото. Успявате да се организирате добре, да си подредите приоритетите и да се заемете първо с най-важното. На работното място ще впечатлите с точност и бърза реакция. Денят е подходящ и за уреждане на документи. Вече може да ги подпишете. Меркурий е директен.

ВЕЗНИ

Приятен ден

Понеделник ще ви постави в приятни ситуации с хората, с които работите и общувате ежедневно. Денят е спокоен и ви дава шанс да постигнете съгласие по въпроси, които досега са ви създавали колебания. Използвайте сутрешните часове за по-важни разговори. Следобедът носи полезни срещи и добри новини, но не е време за решения.

СКОРПИОН

Време за повишение

Новата работна седмица започва благоприятно за вас, стига да не си помислите, че можете да свършите всичко наведнъж. Денят изисква да сте организирани и да се движите стъпка по стъпка. На работното място имате шанс да разрешите един проблем. Следобедът е добър за важни разговори с ръководството. Става дума за повишение.

СТРЕЛЕЦ

Леко начало

Понеделник ви носи едно усещане, че нещата постепенно влизат в по-нормален ритъм. Денят е благоприятен за работа, срещи и подновяване на стари планове, които досега са били забавени. Ще действате по-смело и с повече увереност. Използвайте следобеда, за да свършите нещо полезно и практично. Помислете за себе си.

КОЗИРОГ

Заложете на сигурното

Началото на седмицата ви изправя пред добри възможности, но не всички от тях заслужават вниманието ви. Денят е спокоен и ви позволява да прецените кои задачи са важни и кои могат да почакат. На работното място не бързайте да поемате нови ангажименти. Залагайте на сигурното и провереното. То ви носи успех.

ВОДОЛЕЙ

Освобождаване

Имате усещането, че мислите ви се подреждат и виждате по-ясно накъде да поемете оттук нататък. Денят е особено подходящ за разговори, писмена работа, уговорки и уреждане на служебни въпроси. Ще бъдете убедителни и точни. Следобедът ви носи възможност да се освободите от едно старо притеснение и то да остане завинаги в миналото.

РИБИ

Облекчение

Новата работна седмица започва за вас с усещане за облекчение. Нещо, което доскоро ви е тежало или ви е обърквало, започва да се изяснява. Ще можете да насочите вниманието си към по-практични въпроси. Ще спрете да се притеснявате за неща, които не сте в състояние да промените, и ще влеете енергията си в неща, на които можете да влияете.

Хороскоп за родените на 23 март – Честит рожден ден! През следващата една година ще имате възможност да подредите живота си по по-ясен и стабилен начин. Пред вас ще се открият нови шансове за развитие в работата, а в личен план ще се освободите от стари колебания. Годината ви носи по-голяма увереност, добри решения и повече спокойствие в ежедневието.

Тодор Емилов-Тео