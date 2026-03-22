Велико Търново празнува, за пръв път дъждът промени церемониите

Старопрестолно Търново празнува с гордост от славното си минало и с увереност в бъдещето. 22 март е специален ден, в който великотърновци отдават почит към благодетелите на града и всички личности, които са допринесли за просперитета му.

В най-новата ни история празникът се чества официално от 1991 г. и отдавна привлича хора от цялата страна.

И тъй като отново сме пред избори, Велико Търново събра лидери на партии и коалиции, кандидати за народни представители и дейци от цялата пъстра палитра на политическата ни картина. Сред официалните гости бяха председателката на Народното събрание Рая Назарян, президентът на България (2017 – 2026) Румен Радев, представители на дипломатически мисии, делегации от побратимените градове, народни представители.

Тази година дъждът внесе редица промени в ритуалите и церемониите в официалната част на празника.

Традицията бе спазена и празничният ден започна с тържествена света литургия в построения от цар Иван Асен II храм „Св. 40 мъченици”, отслужена от никополския епископ Матей. За пръв път нямаше строени курсанти в двора на църквата, осветено бе само знамето на Военния университет, и то вътре, там бе прочетен текстът на Асеневата колона. Надписът е известен от 1858 г., когато възрожденецът Христо Даскалов от Трявна успява да посети църквата (по това време джамия) и да снеме копие от него.

Ето какво гласи той, на съвременен български език: В лето 6738 (1230), индикт 3. Аз, Йоан Асен, в Христа Бога верен цар и самодържец на българите, син на стария цар Асен, създадох из основа и с живопис украсих докрай тази пречестна църква в името на светите 40 мъченици, с чиято помощ в дванадесетата година от моето царуване, в която година се изписваше този храм, излязох на бран в Романия и разбих гръцката войска и плених самия цар кир Теодор Комнин с всичките негови боляри, а цялата земя от Одрин до Драч завладях – гръцка, още и арбанаска и сръбска. Франките владееха само градовете около Цариград и самия този град, но и те се повинуваха под десницата на моето царство, понеже нямаха друг цар освен мене и благодарение на мене прекарваха своите дни, защото така повели Бог. Понеже без Него ни дело, ни слово се извършва. Нему слава на векове. Амин”.

Поднесени бяха венци и цветя на саркофага на цар Калоян,

след което към центъра на града потегли празничното шествие с портретите на благодетелите на града, носени този път не от ученици, а от курсанти. По пътя на шествието по главната улица бяха поднесени цветя на паметниците.

Пред Общината на специално изградена сцена се качиха официалните лица, а пръв поздрави жителите и гостите на старата столица кметът Даниел Панов, който припомни историческите събития от далечната 1230 г. и победната битка на цар Иван Асен II.

„Скъпи великотърновци и горди българи! Днес, 22 март, денят е специален, тържествен и много емоционален. Празнува Велико Търново, нашият град. 22 март е много повече от градски празник. Това е ден, в който почитаме славното минало. Ние сме горди българи, обичаме града си и българското. Наскоро ме попитаха каква е мечтата ми за Велико Търново. Винаги съм мечтал великотърновци да сме сплотени, да не отричаме стореното, което е съградено преди нас, да не потъва то в злободневието и фалша на слепите партийни страсти. Да сме обединени в това да се помага на любимия ни град. Да пазим съграденото и да го надграждаме. Бих казал, че е възможно и най-вече постижимо.

Благодаря на всеки, който защитава доброто име на Велико Търново и прославя старата ни столица. А на политиците, които днес са тук, ще кажа: Бъдете държавници, а не партийци. Бъдете сплотени, а не разединени! И не идвайте само на празници, а и когато имаме проблеми! Подавайте ни ръка и ни помагайте!

Скъпи великотърновци, обичайте Велико Търново, защото това е обич към България! Велико Търново е щастие и привилегия, и отговорност. Честит празник, скъпи съграждани!“

Приветствие отправи и председателката на Народното събрание Рая Назарян, която изтъкна, че е забележително как днес местната власт и институциите, цялото гражданско общество на Велико Търново влагат целия си професионализъм и вдъхновение за доброто на града и за неговия европейски облик. „Скъпи приятели! Всеки град със славно минало заслужава и очаква да има прекрасно и гордо бъдеще. Бъдете благословени! Нека пребъде родолюбието и гордото величие на Велико Търново! Честит празник!“.

След словата никополският епископ Матей отправи благослов за Велико Търново и хората му.

След тържествената част програмата продължи с дефиле на ансамблите от побратимените градове и концерт на обичаната Тони Димитрова.

И още под дъжда – пъстър калейдоскоп от изпълнения на любителски формации в града, а от 13 часа започна интерактивният спектакъл на ансамбъл „Българе” – „Великите търновци оживяват на Самоводската чаршия”.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката